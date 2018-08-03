Кредит наличными — простой порядок оформления в банке UKRSIBBANK®

Получение крупного кредита нередко превращается в проблему для граждан. Банки относятся к заемщикам очень настороженно, опасаясь не получить свои средства обратно, и требуют серьезного обеспечения для выдачи займа. Часто взять такое обеспечение попросту неоткуда — но это не значит, что нужно отказаться от получения кредита.

Кредит наличными https://my.ukrsibbank.com/ на простых и удобных условиях может предоставить UKRSIBBANK. Что именно предлагает финансовая организация, и каковы ее преимущества?

Кредит в UKRSIBBANK — просто, быстро, выгодно

Украинский банк готов предложить своим клиентам денежные займы на следующих условиях:

наименьшая сумма займа наличными купюрами составляет 3 тысячи гривен, максимальная — 150 тысяч;

срок возврата заемных средств может составлять от 3 месяцев до 3 лет — в зависимости от суммы;

процентная ставка будет равна 67% годовых — однако для 15% клиентов это условие может отличаться, подробности необходимо уточнять у сотрудников банка.

При этом оформление займа в UKRSIBBANK дает следующие серьезные преимущества.

Решение — как положительное, так и отрицательное —принимается сотрудниками организации очень быстро, всего за полчаса. Клиентам в любом случае не приходится тратить несколько дней только на ожидание.

Для оформления займа не требуется ни предоставления имущества в залог, ни поручительства — что сразу же делает кредит доступным для очень многих граждан.

Все условия кредитования совершенно прозрачны, банк не стремится получить с клиента скрытые комиссии и платежи. Человек изначально знает, какие суммы ему придется платить — и процентная ставка по займу остается фиксированной на протяжении всего срока.

При желании заемные средства можно вернуть до истечения срока, указанного в договоре — штрафами досрочное возвращение не облагается.

Для того, чтобы с высокой степенью вероятности получить положительный ответ от банка, достаточно всего лишь быть старше 21 года, являться гражданином Украины и иметь постоянное место работы.

Подать заявку с просьбой о предоставлении заемных средств можно несколькими способами — через сайт банка, по контактному телефону, в одном из отделений или в партнерских магазинах Comfyи Эпицентр. Ежемесячные платежи можно вносить через банкоматы или посредством личного кабинета на сайте банка.

UKRSIBBANKотносится к своим клиентам лояльно и не усложняет процедуру получения денежных займов — поэтому сотрудничать с организацией очень комфортно и выгодно.