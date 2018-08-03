Кредит наличными — простой порядок оформления в банке UKRSIBBANK®

Получение крупного кредита нередко превращается в проблему для граждан. Банки относятся к заемщикам очень настороженно, опасаясь не получить свои средства обратно, и требуют серьезного обеспечения для выдачи займа. Часто взять такое обеспечение попросту неоткуда — но это не значит, что нужно отказаться от получения кредита.
Кредит наличными https://my.ukrsibbank.com/ на простых и удобных условиях может предоставить UKRSIBBANK. Что именно предлагает финансовая организация, и каковы ее преимущества?
Украинский банк готов предложить своим клиентам денежные займы на следующих условиях:
При этом оформление займа в UKRSIBBANK дает следующие серьезные преимущества.
Для того, чтобы с высокой степенью вероятности получить положительный ответ от банка, достаточно всего лишь быть старше 21 года, являться гражданином Украины и иметь постоянное место работы.
Подать заявку с просьбой о предоставлении заемных средств можно несколькими способами — через сайт банка, по контактному телефону, в одном из отделений или в партнерских магазинах Comfyи Эпицентр. Ежемесячные платежи можно вносить через банкоматы или посредством личного кабинета на сайте банка.
UKRSIBBANKотносится к своим клиентам лояльно и не усложняет процедуру получения денежных займов — поэтому сотрудничать с организацией очень комфортно и выгодно.