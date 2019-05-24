Кредит по паспорту – насколько это безопасно? ®

Чтобы получить кредит онлайн на карточку или же наличными, вам необходимо предоставить свои документы, - это обязательное условие, чтобы оформить любой займ. Иначе быть и не может, ведь компании важно идентифицировать своего заемщика, чтобы быть уверенным в выплатах по условиям кредитования. При этом следует отметить, что это обуславливает безопасность не только самого заемщика, но и вашу персональную. Предоставляя собственный паспорт, вы можете быть уверены, что третье лицо не сможет оформить микрокредит или крупный займ, представившись вашим именем, взять деньги в долг по своим документам можете только вы сами. Иметь возможность срочно получить кредит по паспорту – это очень удобно. Ситуации бывают разные, например:

зарплата задерживает работодателем на неопределенный срок;

впереди праздники, и вы не вместились в собственный бюджет;

вы планируете путешествие и хотите перестраховаться, получив дополнительные деньги.

Именно в таких случаях и выручают такие сервисы как Loany, где вы можете рассчитывать на финансовую помощь круглосуточно. К тому же, вам доступно оформление онлайн кредита или наличными без поручителей, без отказов и без звонков, которые присущи многим другим кредитным компаниям. Доверяйте проверенным организациям, и тогда ваши персональные данные будут в целости и сохранности.

Где получить кредит онлайн наличными: лучшие организации

Сегодня существует огромное количество компаний, которые готовы предоставить вам беспроцентный кредит в самые краткие сроки. Однако это вовсе не означает, что стоит верить всем предложениям и обещаниям выдать вам деньги в долг до зарплаты. Часто бывает так, что вас поджидают слишком большие и несправедливые проценты, поэтому выбирать заемщика следует очень аккуратно. К примеру, доверием среди населения пользуются на данный момент такие компании как Alex Credit, OTPbank, «КиевКредит» и другие финансовые организации. Большую популярность приобрел также сервис кредитования онлайн Loany.

Компания предоставляет удобные микрозаймы до 6000 грн. в течение всего лишь 30 минут, а с помощью сайта вы можете моментально увидеть всю необходимую вам информацию о займе. Выбрав необходимую вам сумму, вы сможете посмотреть дату возврата денежных средств, начисленные вам проценты и конечную сумму, которую вам необходимо будет вернуть. Благодаря такому сервису вам не следует бояться никакого подвоха, вся процедура оформления кредита без проверки кредитной истории полностью прозрачна. Для получения средств вам будут необходимы только ваши паспортные данные, а также ИНН.