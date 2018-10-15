Где взять большую сумму денег в 2018 без рисков и быстро? Говорят, один из самых популярных видов кредитования - кредит под залог квартиры.

Возможность получить крупную сумму денег, отдав в залог свой дом, квартиру или даже нежилое помещение – заманчивое предложение.

Но всё ли здесь так гладко?

У такого вида кредитования преимуществ гораздо больше чем недостатков.

Рассмотрим самые явные плюсы:

- большая сумма денег в любой валюте,

- низкий процент кредитования и, самое привлекательное,

- простота в получении.

Простота оформления кредита играет ключевую роль, вам не нужна идеальная кредитная история, высокий уровень дохода или даже поручители. Так как финансовые организации получают некую гарантию от возможных просрочек и невыплат – в виде вашего имущества. Кредит под залог квартиры или дома можно получить после подписания договора. Перед тем как его оформить следует внимательно взвесить все за и против. Если вы уверенны что ваша платёжеспособность позволит вам вернуть деньги в срок – вперед. Важно, чтобы ваше имущество можно быстро и выгодно продать – за такие залоги кредиторы берутся охотнее. Обычно, ссуда под залог квартиры – это не более 70% от стоимости квартиры. В случае если заемщик не выполняет правила договора, квартиру вставляют на аукцион. Это, пожалуй, единственный риск – возможность потери вашего дома. Поэтому перед тем как решиться заложить квартиру стоит пообщаться консультантами финансовой компании. Если вопрос о том, где взять кредит под залог квартиры застал вас врасплох, обратитесь в компанию "UniGroup".

Чтобы оформить договор в 2018 году нужны следующие документы:

-паспорт, идентификационный код и документы на право собственности.

Далее очередность ваших действий проста:

Можно оставить заявку на получение кредита, не выходя из дома, на сайте или же набрав консультантов финансовой компании. Они же и помогут вам подобрать наиболее выгодные для вас условия.

Кроме того, в 2018 вы можете сами рассчитать сумму процентов по кредиту под залог квартиры, используя онлайн калькуляторы на официальном сайте компании. Далее, следует отправить по электронке или привезти лично документы и фотографии квартиры. Для того чтобы юристы проверили документы, и в течение 30 минут приняли решение и подготовили договор с учетом предварительно выбранных вами условий. После этого в назначенное время проведение сделки, вы сможете подписать договор и получить необходимую сумму.

И да. После подписания договора – вы продолжаете оставаться владельцем квартиры, но продать её без согласия кредитного учреждения – увы, не можете.