Кредитное агенство S&P спрогнозировало курс гривны к доллару до 2022 года

Международное кредитное агентство S&P Global Ratings выпустило новый прогноз касательно курса гривны к доллару США сроком на ближайшие четыре года, сообщается на официальном сайте агентства 27 сентября.

Эксперты прогнозируют следующий обменный курс на четыре года:

– 2019 год: 27,00 гривен за доллар

– 2020 год: 27,50 гривны за доллар

– 2021 год: 28,00 гривен за доллар

– 2022 год: 28,50 гривны за доллар

Кроме этого, агентство повысило долгосрочные суверенные рейтинги в национальной и иностранной валюте для Украины с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале в Украине – с "uaBBB" до "uaA", подтвердив краткосрочные рейтинги на уровне "B".

В регуляторе основным драйвером укрепления национальной валюты называли приток иностранных инвестиций в гривневые ОВГЗ. По данным НБУ, на прошлой неделе нерезиденты уменьшили свой портфель ОВГЗ на 1,06 млрд грн, в том числе гривневых – на 1,05 млрд грн.

Однако Министерство финансов не разделяло оптимизма НБУ, поскольку госбюджет сверстан с учетом среднегодового курса в 29,3 грн/доллар и такое существенное укрепление гривни приводит к недобору по таможенным платежам и "импортному" НДС.