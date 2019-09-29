 

Кредитное агенство S&P спрогнозировало курс гривны к доллару до 2022 года

29 сентября 2019 г. 15:10
Источник: Зеркало недели
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Международное кредитное агентство S&P Global Ratings выпустило новый прогноз касательно курса гривны к доллару США сроком на ближайшие четыре года, сообщается на официальном сайте агентства 27 сентября.

Эксперты прогнозируют следующий обменный курс на четыре года:

– 2019 год: 27,00 гривен за доллар 
– 2020 год: 27,50 гривны за доллар 
– 2021 год: 28,00 гривен за доллар
– 2022 год: 28,50 гривны за доллар

Кроме этого, агентство повысило долгосрочные суверенные рейтинги в национальной и иностранной валюте для Украины с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале в Украине – с "uaBBB" до "uaA", подтвердив краткосрочные рейтинги на уровне "B".

В регуляторе основным драйвером укрепления национальной валюты называли приток иностранных инвестиций в гривневые ОВГЗ. По данным НБУ, на прошлой неделе нерезиденты уменьшили свой портфель ОВГЗ на 1,06 млрд грн, в том числе гривневых – на 1,05 млрд грн.

Однако Министерство финансов не разделяло оптимизма НБУ, поскольку госбюджет сверстан с учетом среднегодового курса в 29,3 грн/доллар и такое существенное укрепление гривни приводит к недобору по таможенным платежам и "импортному" НДС. 

 

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