Кредитный рейтинг Харькова стабильный

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, национальное рейтинговое агентство «ІВІ-Rating» подтвердило кредитный рейтинг города Харьков на уровне uaA+ с прогнозом «стабильный» и рейтинг инвестиционной привлекательности на уровне invАА.

Как сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества, такие уровни рейтингов отражают отличную инвестиционную привлекательность и высокую возможность города рассчитываться по своим обязательствам. «Стабильный» прогноз, с наиболее высокой долей вероятности, предполагает, что рейтинг не изменится на протяжении 12 месяцев.

По заключению «IBI-Rating», Харьков имеет мощный промышленный комплекс и одну из крупнейших и диверсифицированных экономик среди других городов Украины. Уровень бюджетной обеспеченности в январе-июне 2019 года составил 3,7 тыс. грн, что превышает среднее значение для местных бюджетов.

В течение первого полугодия 2019 года наблюдался дальнейший рост ключевых показателей социально-экономического развития: объем реализованной промышленной продукции вырос на 2,2%, освоенных капитальных инвестиций - на 13,7%, розничный товарооборот - на 16,2%. С начала года в городе введено в эксплуатацию 81,2 тыс. кв. м жилья.

В целом большинство показателей состояния хозяйственного комплекса и экономики города (в т. ч. в пересчете на душу населения) превышают или соответствуют средним по стране. В городе - хорошая логистика, значительное количество учебных учреждений (по разным профилям) и развитая обслуживающая, коммунальная и социальная инфраструктура.