Крупные предприятия Харьковщины перечислили 85 миллионов военного сбора

За январь-февраль 2020 года крупные плательщики налогов Харьковщины заплатили в государственный бюджет 85 млн грн военного сбора, что на 5,3 млн грн, или на 6,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

В частности, в течение февраля 2020 года от крупного бизнеса поступило 43,3 млн грн военного сбора, что на 2,1 млн грн, или на 5,1% больше прошлогоднего показателя.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что вследствие принятия Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период проведения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» от 17.03.20.

№ 533-IX отсрочено введение РРО-новаций и, соответственно, отложена и презентация бесплатного программного РРО «пРРОсто».

Так, у налогоплательщиков появится возможность пользоваться программными РРО вместо классических с 01.08.2020 г.;

А с 01.01.2021 г. расширится перечень видов деятельности, для которых использование РРО является обязательным, а также вводится механизм «кэшбек»;

Кроме того, с 01.04.2021 г. ФЛП-единщики 2-4 группы должны будут использовать РРО (в частности, программные, как альтернативу классическим).