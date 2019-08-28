 

Крупные предприятия Харьковщины перечислили более 290 миллионов военного сбора

28 августа 2019 г. 18:00
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За период с января по июль 2019 года крупные предприятия Харьковщины перечислили в государственный бюджет 290,3 млн грн военного сбора.

Как сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления сбора увеличились на 44,4 млн грн, или на 18%.

В частности, в течение июля текущего года крупный бизнес региона уплатил  51,2 млн. грн. военного сбора.

Если сравнивать с июлем прошлого года, то поступления сбора увеличились почти на 15 млн грн, или на 40,8%, а по сравнению с июнем текущего года - возросли на 10 млн грн, или на 24,4%, отметили в пресс-службе налоговиков.

 

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