Крупные предприятия Харьковщины перечислили более 535 миллионов гривен ЕСВ

В январе 2020 года крупные предприятия Харьковщины заплатили 535,3 млн грн единого социального взноса.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Индикативный показатель выполнен на 104,1 процента. Дополнительно на специальный счет казначейства поступило 21,3 млн грн.

Наблюдается увеличение поступлений этого взноса по сравнению с январем 2019 года на 34,6 млн грн, или на 6,9 процентов.

Также в ведомстве сообщили, что начиная с 1 октября 2020 года должен заработать так называемый механизм «кэшбэка». Это новые возможности Электронного кабинета для покупателей, которые покупают товары (работы) и услуги через программный РРО.

Механизм заключается в том, что покупатели, уплатив за товар или услугу от 850 гривен и больше, смогут обжаловать выданные им с нарушениями чеки, но только через Электронный кабинет налогоплательщика, используя при этом квалифицированную электронную подпись.

Жалоба должна содержать целый перечень определенных сведений. Также к жалобе обязательно прилагают электронные копии документов или сканированные копии документов, полученных покупателем от продавца товаров (работ, услуг) вместе с приобретенным товаром (работой, услугой).

После проверки жалобы контролирующим органом и применения штрафных (финансовых) санкций к нарушителю (за счет этих санкций), покупатель получит свою компенсацию ("кэшбэк"), которая составит 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг), указанных в жалобе.

Как отмечается, из суммы такой компенсации налог не платится.