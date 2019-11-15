Крупные предприятия Харьковщины перечислили в местный бюджет более 2 миллиардов гривен

За 10 месяцев 2019 года от крупных предприятий Харьковщины в местный бюджет поступило 2, 1 млрд грн.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

По информации начальника Харьковского управления Галины Феденко, это на 364,5 млн грн (на 21,2%) больше, чем было уплачено за январь-октябрь 2018 года.

Наиболее весомым источником наполнения местных бюджетов стали:

налог на доходы физических лиц - 1,1 млрд грн (+14,9%);

земельный налог - 403,4 млн грн (+45,3%);

налог на прибыль предприятий - 394,6 млн грн (+37%);

акцизный налог из розничной торговли подакцизными товарами - 101,5 млн грн;

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 34 млн грн (+21,4%).

В частности, в октябре текущего года в местный бюджет было уплачено 218,9 млн грн платежей, что на 58,2 млн грн, или на 36,3% превышает уплату октября прошлого года.

Из них в местный бюджет поступило 112,5 млн грн налога на доходы физических лиц, 43,8 млн грн земельного налога, 42,8 млн грн налога на прибыль предприятий, 11 млн грн акцизного налога на розничную торговлю подакцизными товарами, 8,3 млн грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и прочее.