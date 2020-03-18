Крупные предприятия Харьковщины перечислили в местный бюджет более 400 миллионов гривен

За январь-февраль 2020 г. крупные плательщики налогов Харьковщины перечислили в местные бюджеты 402 млн грн., что на 43 млн грн, или на 11,9% больше, чем было уплачено в январе-феврале 2019 года.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Наиболее весомым источником наполнения местных бюджетов стали:

налог на доходы физических лиц - 252 млн грн (+17,6%);

земельный налог - 78,4 млн грн (+52,7%);

налог на прибыль предприятий - 31,3 млн грн;

акцизный налог с розничной торговли подакцизными товарами - 24,5 млн грн (+5,3%);

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 8,4 млн грн (+21,1%).

В частности, в феврале 2020 г. в местные бюджеты было уплачено 214,5 млн грн платежей, что на 18,6 млн грн, или на 9,5% превышает уплату февраля 2019 г., в т.ч. 126,3 млн грн налога на доходы физических лиц, 45,5 млн грн земельного налога, 25,3 млн грн налога на прибыль предприятий, 10,5 млн грн акцизного налога из розничной торговли подакцизными товарами и прочее.