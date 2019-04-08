Крупные предприятия Харьковщины пополнили госбюджет более чем на 5 миллиардов гривен

В І квартале 2019 года крупные предприятия Харьковщины пересчитали в Общий фонд государственного бюджета 5 млрд. 55 млн. грн. платежей по налогам.

Как сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, это на 2,1% превышает поступления І квартала прошлого года.

По информации начальника Харьковского управления Галины Феденко, за три месяца текущего года государственный бюджет получил:

2 млрд. 271 млн. грн. налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (+ 28,8%);

1 млрд. 372 млн. грн. акцизного налога;

1 млрд. 142 млн. грн. налога на прибыль предприятий (+45%);

105 млн. грн. налога на доходы физических лиц в части, которая платится в государственный бюджет (+18,7%).

В марте текущего года Общий фонд государственного бюджета получил от крупного бизнеса Харьковщины 2 млрд. 129 млн. грн. налогов, что почти в 1,9 раз превышает поступления февраля текущего года.

В том числе поступило 703,5 млн. грн. налога на прибыль предприятий (в 2,57 раза больше, чем в феврале т.г.), 703,3 млн. грн. акцизного налога (в 2,58 раза больше, чем в феврале т.г.), 631,2 млн. грн. налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (+ 29,7% по сравнению с февралем т.г.), 36,3 млн. грн. налога на доходы физических лиц и прочее.