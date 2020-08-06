Крупные предприятия Харьковщины пополнили госбюджет на 16,8 миллиардов гривен

За семь месяцев 2020 года крупные предприятия Харьковщины заплатили в государственный бюджет более 16,8 млрд. грн. налогов, в т.ч. в июле – 2,7 млрд. грн.

Об этом сообщили в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма уплаченных налогов увеличилась на 0,7 млрд. грн. (или на 4,6%).

Основными бюджетоформирующими платежами в госбюджет стали:

- 7,8 млрд. грн. акцизного налога на произведенные подакцизные товары (+ 12,3%);

- 1 млрд. грн. акцизного налога на ввезенные подакцизные товары (больше в 2,1 раза);

- 5,5 млрд. грн. налога на добавленную стоимость на произведенные в Украине товары;

- 1,8 млрд. грн. налога на прибыль предприятий;

- 0,3 млрд. грн. налога на доходы физических лиц (+ 10,1%).

Также в ведомстве сообщили, что в связи с изменениями в Налоговый кодекс от 23 мая 2020 года была увеличена ставка рентной платы в диапазонах 2300-2400 МГц, 2575-2610 МГц, 3400-3800 МГц для всех видов радиосвязи с 45,83 грн до 3000 грн за 1 МГц полосы радиочастот (п. 254.4 ст.254 НКУ).

При этом временно, до 31 декабря 2020 г. включительно, ставка рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины за виды радиосвязи, предусмотренные пп. 16 1 п. 254.4 НКУ, устанавливается в размере 458,30 грн на месяц за 1 МГц полосы радиочастот (подразд. 9 3 разд. XX Переходных положений НКУ).

Кроме того, увеличилась ставка рентной платы для добычи черных металлов (кроме руд железа), цветных и легирующих металлов с 5 до 6,25 % от стоимости товарной продукции горного предприятия (п. 252.20 ст. 252 НКУ).

Также введена система стоимостных ставок рентной платы для добычи руды железа (11% - 12 %) в зависимости от средней в отчетном периоде стоимости железной руды с вместимостью метала 58%.