Крупные предприятия Харьковщины пополнили местный бюджет почти на 600 млн грн

09 апреля 2019 г. 18:00
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На протяжении І квартала 2019 года от крупных налогоплательщиков в местный бюджет поступило 585,2 млн. грн. платежей.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.  

По информации начальника Харьковского управления Галины Феденко, это на 119 млн. грн., или на 25,5% больше, чем поступило за 1 квартал 2018 года.

Основными  источниками поступлений в бюджеты местных общин стали:

налог на доходы физических лиц - 316,2 млн. грн. (+18,6%);

налог на прибыль предприятий - 122,2 млн. грн. (+67%);

земельный налог - 93,8 млн. грн. (+10,1%);

акцизный налог на розничную торговлю подакцизными товарами - 32,2 млн. грн.;

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 7,9 млн. грн. (+15,3%).

В частности, в марте 2019 года в местный бюджет было уплачено 237,4 млн. грн. платежей, что на 66,5 млн. грн., или на 40% превышает уплату марта прошлого года и на 50 млн. грн., или на 26,6% превышает уплату февраля текущего года.

Из них в местный бюджет поступило 108,8 млн. грн. налога на доходы физических лиц, 74,6 млн. грн. налога на прибыль, 43 млн. грн. земельного налога, 9 млн. грн. акцизного налога на розничную торговлю подакцизными товарами и т.п.

 

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