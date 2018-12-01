Крупные предприятия Харьковщины уплатили государству более 3 миллиардов гривен налогов

За десять месяцев 2018 года плательщики, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, направили в государственный бюджет 3 млрд 313 млн грн налога на добавленную стоимость.

В частности в октябре текущего года в бюджет поступило 366 млн грн НДС, сообщает пресс-служба налоговиков.

Это на 21,7 млн грн, или на 6,3% больше, чем в октябре прошлого года.

Следует отметить, что с 1 декабря 2018 года налоговые накладные и расчеты корректировки к налоговым накладным подлежат регистрации в ЕРНН по форме, утвержденной приказом Минфина Украины от 31.12.2015 г. № 1307, с учетом изменений, внесенных Приказом № 763, независимо от даты их составления: до 01.12.2018 или после 01.12.2018.