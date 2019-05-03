Крупные предприятия Харьковщины уплатили в госбюджет более 7,5 миллиардов гривен

За январь-апрель 2019 года крупные налогоплательщики перечислили в Общий фонд государственного бюджета 7 млрд. 551 млн. грн. платежей.

Как сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, это на 32% превышает поступления за аналогичный период прошлого года.

Как сообщила начальник Харьковского управления Галина Феденко, за 4 месяца текущего года в государственный бюджет поступило:

3 млрд. 28 млн. грн. налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (+ 37%);

2 млрд. 841 млн. грн. акцизного налога (+21,6%);

1 млрд. 224 млн. грн. налога на прибыль предприятий (+51,4%);

143 млн. грн. налога на доходы физических лиц в части, которая платится в государственный бюджет (+15,4%) и прочее.

В частности, в апреле 2019 года Общий фонд госбюджета получил 2 млрд. 496 млн. грн. налогов (в 3,26 раза больше поступлений апреля прошлого года).

Так в течение апреля поступило 1 млрд. 469 млн. грн. акцизного налога (в 6,48 раза больше, чем в апреле 2018г.), 757, млн. грн. налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (+ 69,7%), 81,4 млн. грн. налога на прибыль предприятий (в 4,09 раза больше), 38,1 млн. грн. налога на доходы физических лиц (+11,9%) и прочее.