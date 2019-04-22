Крупные предприятия Харьковщины увеличили отчисления на поддержку армии

22 апреля 2019 г. 19:10
22 просмотра

В І квартале 2019 года от крупных предприятий Харьковщины в государственный бюджет поступило  114 млн. грн. военного сбора.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС и отметили, что это на 14,4 млн. грн., или на 14,5% больше, чем было уплачено ими за І квартал  прошлого года.

Только в марте текущего года крупный бизнес уплатил 37,8 млн. грн. военного сбора.

Следует отметить, что уплата военного сбора увеличилась по сравнению с мартом 2018 года на 2,5 млн. грн., или на 6,9%.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.