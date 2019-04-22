Крупные предприятия Харьковщины увеличили отчисления на поддержку армии

В І квартале 2019 года от крупных предприятий Харьковщины в государственный бюджет поступило 114 млн. грн. военного сбора.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС и отметили, что это на 14,4 млн. грн., или на 14,5% больше, чем было уплачено ими за І квартал прошлого года.

Только в марте текущего года крупный бизнес уплатил 37,8 млн. грн. военного сбора.

Следует отметить, что уплата военного сбора увеличилась по сравнению с мартом 2018 года на 2,5 млн. грн., или на 6,9%.