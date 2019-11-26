Крупные предприятия Харьковщины увеличили перечисления на оборону

26 ноября 2019 г. 20:05
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За 10 месяцев 2019 года крупные предприятия Харьковщины уплатили в государственный бюджет 414 млн грн военного сбора.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления военного сбора увеличились на 49 млн грн, или на 13,5%.

В частности, в октябре текущего года крупный бизнес заплатил 40 млн грн военного сбора.

Если сравнивать с октябрем прошлого года, то поступления увеличились на 2,4 млн грн, или на 6,2%.

 

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