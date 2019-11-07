Крупные предприятия Харьковщины увеличили поступление налогов в госбюджет

За январь-октябрь 2019 года крупные налогоплательщики Харьковщины заплатили в Общий фонд государственного бюджета 24,4 млрд грн.

Как сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС, это на 5,1 млрд грн, или на 26,5% превышает поступление за аналогичный период прошлого года.

Среди основных бюджетоформирующих налогов в государственный бюджет поступило:

11 млрд грн акцизного налога (+ 1,6 млрд грн, или 16,5%);

7,9 млрд грн налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (+ 1,9 млрд грн, или 32,5%);

3,6 млрд грн налога на прибыль предприятий (+1 млрд грн, или 40,7%);

0,37 млрд грн налога на доходы физических лиц (+ 48,5 млн грн, или 14,9%).

В частности, в октябре 2019 г. крупный бизнес уплатил в государственный бюджет 2,8 млрд грн налогов (+ 385 млн грн, или 15,7%), в т.ч. 1,3 млрд грн акцизного налога, 0,9 млрд грн налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, 0,4 млрд грн налога на прибыль предприятий и прочее.

Также в ведомстве сообщили, что с 5 ноября 2019 года вступило в силу постановление НБУ от 29.10.2019 № 125, которым утверждены изменения к Положению о мероприятиях защиты и определении порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте.

Данными изменениями, в частности, отменены ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физлицами в эквиваленте 150 тыс грн на день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга.

Одновременно, с 5 ноября текущего года аннулируется норма относительно предоставления физлицами в банки документов, подтверждающих основания для проведения операций по купле безналичной иностранной валюты.