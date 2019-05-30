Крупные предприятия Харьковщины увеличили поступления ЕСВ

За четыре месяца 2019 года крупные предприятия Харьковщины уплатили 2 млрд. 39 млн. грн. единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

Как отметила начальник Харьковского управления Галина Феденко, это на 333 миллиона гривен, или на 19,5% превышает поступления за соответствующий период 2018 года.

В частности, в апреле текущего года крупный бизнес уплатил 561 млн. грн. единого взноса.

Это на 91 млн. грн. (на 19,3%) превышает поступления апреля прошлого года и на 82 млн. грн. (на 17%) превышает поступления марта текущего года, отметили в пресс-службе налоговиков.