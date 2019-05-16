Крупные предприятия Харьковщины увеличили поступления в городской бюджет

За январь-апрель 2019 года от крупных налогоплательщиков в местный бюджет поступило 768 млн. грн. платежей.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

Как сообщила начальник Харьковского управления Галина Феденко, это на 150 млн. грн., или на 24,3% больше, чем поступило в местный бюджет за 4 месяца 2018 года.

Основными источниками поступлений в бюджеты местных общин стали:

налог на доходы физических лиц - 430,6 млн. грн. (+16,7%);

земельный налог - 134 млн. грн. (+28,4%);

налог на прибыль предприятий - 131,2 млн. грн. (+73,5%);

акцизный налог с розничной торговли подакцизными товарами - 42 млн. грн.;

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - 15,8 млн. грн. (+20,5%).

В частности, в апреле 2019 года в местный бюджет было уплачено 182,7 млн. грн. платежей, что на 31,3 млн. грн., или на 20,7% превышает уплату апреля прошлого года. Из них в местный бюджет поступило 114,5 млн. грн. налога на доходы физических лиц, 40,3 млн. грн. земельного налога, 9,8 млн. грн. акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами, 9 млн. грн. налога на прибыль, 7,9 млн. грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и т.д.

Больше всех в местную казну заплатили: Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога", АО «Харьковоблэнерго», КП «Харьковские тепловые сети», АО «Турбоатом», ООО «Плариум Юкрейн», КП «Харьковводоканал», ГП завод «Электротяжмаш».