Крупные предприятия Харьковщины увеличили поступления налогов на 153 миллиона гривен

11 декабря 2018 г. 15:31
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За 11 месяцев 2018 года предприятиями, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, в Общий фонд государственного бюджета было уплачено 17,2 млрд. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов.

Как сообщила начальник управления Галина Феденко, это на 153 млн. грн. превышает поступления аналогичного периода прошлого года.

Так в разрезе основных бюджетоформующих налогов в Общий фонд государственного бюджета поступило:

11млрд. грн. акцизного налога,

3 млрд. 708 млн. грн. налога на добавленную стоимость,

1 млрд. 612 млн. грн. налога на прибыль предприятий,

327 млн. грн. налога на доходы физических лиц (в части, которая поступает в Государственный бюджет).

В частности, в ноябре текущего года крупным бизнесом Харьковского управления в Общий фонд государственного бюджета уплачено 2,4 млрд. грн.

Уплата налогов по сравнению с ноябрем прошлого года увеличилась на 384 млн. грн., или на 18,9%, в т.ч.

акцизного налога - на 418 млн. грн. (+38%);

налога на доходы физических лиц (в части, которая поступает в Государственный бюджет) - на 6,1 млн. грн. (+20,5%);

налога на прибыль предприятий - на 5 млн. грн. (+1,3%%);

Наибольшие суммы в Государственный бюджет с начала года уплатили ЧАО «Филип Моррис Украина», АО «Турбоатом», ООО «Куб-газ», АО «Харьковоблэнерго», Региональный филиал «Южная железная дорога» ПАО «Украинская железная дорога», КП «Харьковские тепловые сети», ТЭЦ-5.

 

 

 

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