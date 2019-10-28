Крупные предприятия Харьковщины увеличили уплату ЕСВ

На Харьковщине уплата единого взноса крупным бизнесом Харьковщины увеличилась на 613 миллионов гривен, сообщили в Харьковском Управлении Офиса крупных налогоплательщиков.

Поступления единого социального взноса от крупных плательщиков, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС, за 9 месяцев 2019 года составили 4,7 млрд. грн.

Наблюдается увеличение поступлений этого взноса по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 613 млн. грн., или на 15%.

В частности, в течение сентября текущего года крупный бизнес оплатил 541,3 млн. грн. единого взноса, что на 35 млн. грн., или на 7% больше поступлений сентября прошлого года.

Также в ведомстве обратили внимание, что счета для уплаты ЕСВ, открытые в соответствии с требованиями стандартов IBAN, действуют с 01.10.2019 в постоянном режиме, переходный период отсутствует (средства, оплаченные на старые счета, не будут зачисляться Казначейством, а будут возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления).