Крупные предприятия Харьковщины увеличили уплату налогов в местный бюджет

За 7 месяцев 2019 года от крупных плательщиков налогов на Харьковщине в местный бюджет уплачен 1 млрд. 396 млн. грн. платежей, которые на 245 млн. грн., или на 21,3% больше того, что было уплачено за январь-июль 2018 года.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов.

По информации в.о. начальника Харьковского управления Татьяна Самойленко, основными источниками поступлений в бюджеты местных общин стали:

налог на доходы физический лиц - 774,5 млн. грн. (+16,1%);

земельный налог - 274 млн. грн. (+47,5%);

налог на прибыль предприятий - 229 млн. грн. (+33,1%);

акцизный налог из розничной торговли подакцизными товарами - 69 млн. грн.;

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 24 млн. грн.(+18,9%).

В частности, в июле 2019 года в местный бюджет было уплачено 188,2 млн. грн. платежей, которые на 36,3 млн. грн., или на 23,9% превышает уплату июля прошлого года.

Из них в местный бюджет поступило 119 млн. грн. налога на доходы физических лиц, 47 млн. грн. земельного налога, 9,4 млн. грн. акцизного налога из розничной торговли подакцизными товарами, 7,7 млн. грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и т.п..