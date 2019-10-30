Крупные предприятия Харьковщины увеличили выплаты на оборону

30 октября 2019 г. 13:13
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За период с января по сентябрь 2019 года крупные предприятия Харьковщины перечислили в государственный бюджет 374 млн грн военного сбора.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления сбора увеличились на 46,5 млн грн, или на 14,2%.

В частности, в течение сентября текущего года крупный бизнес уплатил 41 млн грн военного сбора.

Если сравнивать с сентябрем прошлого года, то поступления увеличились на 3,7 млн грн, или на 10%, отметили в налоговой службе.

 

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