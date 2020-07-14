Крупные предприятия Харьковщины за полгода заплатили более 3 млрд гривен ЕСВ

14 июля 2020 г. 18:38
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В 1 полугодии 2020 года крупные плательщики Харьковщины уплатили 3 298 млн. грн. единого социального взноса.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.  

Как рассказала начальник управления Галина Феденко, индикативный показатель был выполнен на 114,8 %.

Дополнительно на специальный счет казначейства поступило 425 млн. грн.

Как отметили в налоговой службе, наблюдается увеличение поступлений ЕСВ по сравнению с аналогичным периодом 2019 года почти на 100 млн. грн. (на 3,1%).

В частности, в июне текущего года от крупного бизнеса поступило 545 млн. грн. единого социального взноса, что на 33,2 млн. грн. (на 6%) превышает уплату в предыдущем месяце.

 

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