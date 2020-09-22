Крупные предприятия Харьковщины заплатили более 4 миллиардов гривен ЕСВ

За восемь месяцев 2020 года крупные плательщики Харьковщины уплатили 4 458 млн. грн. единого социального взноса.

Об этом сообщили в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Как сообщила начальник управления Галина Феденко, индикативный показатель был выполнен на 109,2%. Дополнительно на специальный счет казначейства поступило 375 млн. грн.

Как отметили в харьковской пресс-службе налоговиков, наблюдается увеличение поступлений ЕСВ по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 140 млн. грн. (на 3,2%).

В частности, в августе текущего года от крупного бизнеса поступило 552 млн. грн. единого социального взноса.

Также в управлении сообщили, что Минфин приказом от 10.06.2020 г. №283 в Инструкцию о порядке начисления и уплаты ЕСВ внес изменения, которые действуют с 21 августа в 2020 г.

В частности, в п. 14 раздела IV Инструкции появилось уточнение для случаев, если ФЛП ликвидируется. Так последним периодом, за который необходимо начислить и оплатить ЕСВ, будет период со дня окончания предыдущего отчетного периода до месяца, в котором осуществлена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности включительно.

Раньше эта норма требовала уплаты ЕСВ до дня государственной регистрации прекращения деятельности ФЛП. Теперь за месяц, в котором ФЛП ликвидировался, ЕСВ платить надо как за полный, независимо от того, какого числа такого месяца произошла ликвидация, отметили в налоговой.