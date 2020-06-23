Крупные предприятия Харьковщины заплатили в местные бюджеты более миллиарда гривен

За пять месяцев 2020 г. крупные плательщики налогов Харьковщины перечислили в местные бюджеты 1 026 млн. грн., что на 35,5 млн. грн., или на 3,6% превышает индикативный показатель.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Наиболее весомым источником наполнения местных бюджетов стали:

налог на доходы физических лиц - 624,3 млн. грн.;

земельный налог - 136,6 млн. грн.;

налог на прибыль предприятий - 181,6 млн. грн.;

акцизный налог на розничную торговлю подакцизными товарами - 52,7 млн. грн.;

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - 16 млн. грн.

В частности, в течение мая в 2020 г. в местные бюджеты поступило 233,4 млн. грн. платежей, из них 114,2 млн грн составляет налог на доходы физических лиц, 77,7 млн. грн. - налог на прибыль предприятий, 26,8 млн. грн.- земельный налог, 8,9 млн. грн. - акцизный налог на розничную торговлю подакцизными товарам и прочее.

Также в ведомстве сообщили, что вступили в силу основные изменения в налогообложении доходов физических лиц.

В частности, согласно Закону Украины от 16.01.2020 №466-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве» физическим лицам при получении вознаграждений и других выплат по гражданско-правовым договорам от физических лиц - плательщиков единого налога четвертой группы не нужно подавать декларацию о доходах за отчетный год и самостоятельно платить НДФЛ.

Сумму возмещения морального ущерба разрешили не включать в месячный налогооблагаемый доход в размере, установленном в решении суда. Причем эта сумма не должна превышать четырехкратный размер минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного налогового года, или размера, определенного законом.

Физические лица могут получить рассрочку на уплату НДФЛ только в случае прощения основной суммы долга по ипотечным кредитам к окончанию сроков исковой давности (ранее рассрочку можно было получить и в случае прощения суммы процентов).

Также не будет облагаться налогом сумма страховых (регламентных) выплат, страховых возмещений, которые осуществляются Моторным (транспортным) страховым бюро Украины в соответствии с Законом от 01.07.04 №1961-IV «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Однако такая сумма не может превышать размер ущерба, фактически причиненного выгодополучателю (бенефициару), который определяется по обычным ценам на дату такой страховой выплаты.

Кроме того, уточнено, что для получения права на налоговую скидку копия договора подается только при наличии договора. То есть если договор не заключался, то и копия его не нужна. В таком случае подаются лишь копии платежных и расчетных документов, которые идентифицируют продавца товаров (работ, услуг) и лицо, каторое обращается за получением налоговой скидки (их покупателя /получателя).