Крупные предприятия уплатили более двух миллиардов гривен единого социального взноса

За десять месяцев 2017 года плательщиками, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, было перечислено в систему общеобязательного государственного социального страхования более 2,2 млрд. млн. грн. единого взноса.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уплата увеличилась на 325,3 млн. грн., или на 17,2 %.

На протяжении октября текущего года крупным бизнесом было уплачено 245,6 млн. грн. единого взноса, что на 38,2 млн. грн., или на 18,4%, превышает поступления октября прошлого года.