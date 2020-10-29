Крупный бизнес Харькова перечислил более 400 миллионов гривен военного сбора

За девять месяцев 2020 года предприятия, которые находятся на обслуживании в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС, уплатили в государственный бюджет более 400 млн грн военного сбора.

Наблюдается увеличение поступлений этого сбора по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 7 млн. грн., или на 1,8%. В частности, в сентябре 2020 года от крупного бизнеса поступило 43,6 млн. грн. военного сбора, что на 2% превышает уплату сентября прошлого года.

Кроме того, в управлении сообщили, что согласно Закону № 466 выложен в новой редакции абз. 1 п. 198.6 Налогового кодекса Украины, в соответствии с которым не относятся в налоговый кредит суммы налога, уплаченного (начисленного) в связи с приобретением товаров/услуг, не подтвердженные зарегистрованными в ЕРНН налоговыми накладными/расчетами корректировки к таким налоговым накладным или не подтвердженные таможенными декларациями, другими документами, предусмотренными п. 201.11 НКУ.

Таким образом, если при ввозе товаров на таможенную территорию Украины плательщиком налога уплачена сумма налога в бюджет и такая уплата подтверждается таможенными декларациями, плательщик налога имеет право на включение такой суммы налога в состав налогового кредита отчетного периода, в котором произошло оформление соответствующей таможенной декларации.

Руководствуясь п. 198.2 НКУ, для операций по ввозу на таможенную территорию Украины товаров (п. 198.2 НКУ) датой отнесения суммы налога в налоговый кредит является дата уплаты налоговых обязательств согласно п. 187.8 НКУ.