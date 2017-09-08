Крупный бизнес Харькова в августе уплатил в госбюджет более 2 миллиардов гривен

08 сентября 2017 г. 17:47
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В августе 2017 года поступления в Государственный бюджет от предприятий Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГФС достигли более 2 млрд. грн., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 655 млн. грн., или на 46 %, и показатели июля этого года на 811 млн. грн., или на 64%.

Об этом проинформировала начальник управления Галина Феденко.

В разрезе основных бюджетоформирующих налогов в Госбюджет поступило:

акцизного налога - 1 млрд. 363 млн. грн.;
налога на добавленную стоимость - 359,5 млн. грн.;
налога на прибыль - 306,2 млн. грн.

Всего с начала текущего года благодаря усилиям крупных плательщиков и контролю со стороны Харьковского управления обеспечен сбор платежей в бюджеты всех уровней (без учета ЕСВ) на сумму 12 млрд. 57,3 млн. грн., из них в Государственный бюджет - 11 млрд. 274,5 млн. грн.

Так в государственный бюджет на протяжении восьми месяцев направлено 7 млрд. 663 млн. грн. акцизного налога, 2 млрд. 663 млн. грн. налога на добавленную стоимость, 500 млн. грн. налога на прибыль и прочее.

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