Крупный бизнес Харьковщины направил в социальные фонды более 1 миллиарда гривен

За два месяца 2020 года крупные плательщики Харьковщины уплатили 1,1 млрд грн единого социального взноса.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Как отметили в ГНС, индикативный показатель выполнен на 101,4 процента. Дополнительно на специальный счет казначейства поступило 15 млн грн.

Также наблюдается увеличение поступлений этого взноса по сравнению с январем-февралем 2019 года на 62,1 млн грн, или на 6 процентов.

В частности, в феврале текущего года от крупного бизнеса поступило 552,4 млн грн единого социального взноса, что на 26,3 млн грн, или на 5 процентов больше прошлогоднего показателя.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что согласно Закону Украины от 17.03.2020 г. № 533-ІХ временно, за периоды с 1 по 31 марта и с 1 по 30 апреля 2020 года освобождают от начисления, исчисления и уплаты ЕСВ за себя:

- физические лица - предприниматели, в т. ч. упрощенцы;

- лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность;

- члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, которые подлежат страхованию на других основаниях.

К таким периодам и для таких лиц не применяют требование об уплате минимального страхового взноса, если плательщик не получал доход (прибыль) в отчетном квартале или отдельном месяце отчетного квартала. То есть, приостановили на указанный период действие абз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона о ЕСВ.

Закон № 533 не предусматривает, чтобы самозанятые лица отмечали где-то в отчетности по ЕСВ или подавали заявления, чтобы воспользоваться правом на временное освобождение от начисления и уплаты ЕСВ.

То есть, таким лицам осталось право по собственному решению начислять и платить ЕСВ за периоды с 1 по 31 марта и с 1 по 30 апреля 2020 года в общем порядке.

Но тогда информацию об уплаченных суммах ЕСВ отмечают в отчетности из ЕСВ за отчетный период.

Поэтому те, кто воспользуются освобождением от начисления и уплаты ЕСВ за март-апрель 2020 года, в форме №Д5 не показывают сумму дохода и сумму ЕСВ. Иначе во время декларирования дохода и сумм ЕСВ в отчетности придется оплатить ЕСВ, отметили в ГНС.