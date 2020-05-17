Крупный бизнес Харьковщины перечислил более 2 миллиардов гривен ЕСВ

За январь-апрель 2020 года крупные предприятия Харьковщины заплатили 2,2 млрд. грн. единого социального взноса. Индикативный показатель выполнен на 113,7%. Дополнительно на специальный счет казначейства поступило 270,4 млн. грн.

Об этом сообщила начальник Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГНС Галина Феденко, передает пресс-служба харьковской налоговой.

Как отмечается, наблюдается увеличение поступлений этого взноса по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 126 млн. грн., или на 6,0%.

В частности, в апреле текущего года от крупного бизнеса поступило 589,3 млн. грн. единого социального взноса, что на 2,5 млн. грн., или на 0,4% больше прошлогоднего показателя и на 26 млн. грн., или на 4,6% больше уплаченного за прошлый месяц текущего года.

Также в ведомстве обратили внимание плательщиков налогов на то, что при уплате налогового долга и задолженности по ЕСВ необходимо указывать соответствующий код вида уплаты:

140 - Поступление в бюджет средств на погашение налогового долга/недоимки по единому взносу;

145 - Поступление рассроченных (отсроченных) сумм;

147 - Взимание в пределах исполнительного производства;

149 - Поступление в бюджет средств от реализации бесхозного имущества, находок, наследственного имущества, валютных ценностей и денежных средств, владельцы которых неизвестны, а также сокровищ;

117 - Поступление в бюджет средств налогоплательщика, в отношении которого возбуждено производство в деле о банкротстве;

148 - Поступление в бюджет средств от погашения налогового долга в международных правоотношениях.

Кроме того, во избежание возможных ошибок при уплате платежей при заполнении документов на перевод с целью уплаты налогового долга (недоимки по ЕСВ) необходимо отмечать:

1 - служебный код «*»;

2 - код вида уплаты;

3 - код ЕГРПОУ/РНУКПН/серия, номер паспорта;

4 - информация о назначении платежа.

Как отметили в ГНС, за правильность заполнения реквизитов в платежных документах ответственность несет плательщик налогов.