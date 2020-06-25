Крупный бизнес Харьковщины перечислил более 2,7 млрд грн единого социального взноса

За январь-май 2020 года крупные предприятия Харьковщины заплатили 2 753 млн. грн. единого социального взноса. Индикативный показатель выполнен на 113,8%. Дополнительно на специальный счет казначейства поступило 334 млн. грн.

Об этом сообщила начальник Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГНС Галина Феденко, передает пресс-служба харьковской налоговой.

Наблюдается увеличение поступлений этого взноса по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 104,3 млн. грн., или на 3,9%.

В частности, в мае текущего года от крупного бизнеса поступило 512 млн. грн. единого социального взноса.

Также в налоговой сообщили, что с 1 июля 2020 года в ст. 25 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» будет еще одно изменение, которое касается порядка направления плательщикам ЕСВ требований об уплате недоимки по этому взносу.

Теперь такое направление будет осуществляться по правилам переписки с налогоплательщиками, установленными в ст. 42 Налогового кодекса Украины.

Это значит, в частности, что плательщики, которые подают отчетность в электронном виде и прошли идентификацию онлайн в электронном кабинете, также будут получать в этом кабинете и требования об уплате ЕСВ.