Крупный бизнес Харьковщины перечислил для армии более 130 миллионов гривен военного сбора

По итогам І квартала 2020 года крупные предприятия уплатили в государственный бюджет 130,3 млн грн военного сбора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНС в Харьковской области.

Как отметила начальник Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГНС Галина Феденко, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления увеличились на 10,4 млн грн или на 8,7%.

В частности, в марте 2020 года от крупного бизнеса поступило 45,3 млн грн военного сбора, что на 5,1 млн грн или на 12,8 % больше прошлогоднего показателя.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что Законом Украины от 17.03.2020 № 533 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки плательщиков налогов на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» введен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.

В свою очередь, согласно изменениям в законе №533, до 1 января 2021 г. санкции, определенные п.1 ст. 17 Закона № 265, в случае установления после окончания моратория в ходе проверки факта:

проведения расчетных операций с использованием РРО, программных РРО или РК на неполную сумму стоимости проданных товаров (предоставленных услуг);

непроведения расчетных операций через РРО и/или программные РРО с фискальным режимом работы;

несоответствия на месте проведения расчетов суммы наличных средств сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, более чем на 10% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, а в случае использования РК - общей сумме продажи по расчетным квитанциям, выданным с начала рабочего дня;

невыдачи (в бумажном виде и/или электронной форме) соответствующего расчетного документа, который подтверждает выполнение расчетной операции, или проведение ее без использования РК на отдельном хозяйственном объекте такого субъекта хозяйствования

будут применяться в уменьшенных размерах, а именно:

10% (вместо 100%) стоимости проданных с нарушениями, установленными этим пунктом, товаров (работ, услуг) - за нарушение, содеянное впервые, а также 50% (вместо 150%) - за каждое следующее содеянное нарушение.