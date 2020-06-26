Крупный бизнес Харьковщины перечислил на помощь армии 218 миллионов гривен военного сбора

За пять месяцев 2020 года крупные предприятия Харьковщины заплатили в государственный бюджет 218 миллионов гривен военного сбора.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Как отмечается, наблюдается увеличение поступлений этого сбора по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 9,6 млн. грн. или на 4,6 %.

В частности, в течение мая 2020 года от крупного бизнеса поступило 40 млн. грн. военного сбора.

Кроме того, в пресс-службе харьковской налоговой сообщили, что в Украине с 1 июля повысится прожиточный минимум, в связи с чем увеличится и сумма некоторых социальных выплат.

Так прожиточный минимум составит:

общий показатель на одного человека в расчете на месяц — 2118 гривен;

для детей до 6 лет — 1859 гривен;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2318 гривен;

для трудоспособных лиц — 2197 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность, — 1712 гривен.

В следующий раз прожиточный минимум увеличится 1 декабря и составит 2189 гривен.

Размер минимальной зарплаты за месяц, который на данный момент составляет 4723 грн, не будет меняться в течение всего 2020 года.