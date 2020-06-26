Крупный бизнес Харьковщины перечислил на помощь армии 218 миллионов гривен военного сбора

За пять месяцев 2020 года крупные предприятия Харьковщины заплатили в государственный бюджет 218 миллионов гривен военного сбора.
Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.
Как отмечается, наблюдается увеличение поступлений этого сбора по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 9,6 млн. грн. или на 4,6 %.
В частности, в течение мая 2020 года от крупного бизнеса поступило 40 млн. грн. военного сбора.
Кроме того, в пресс-службе харьковской налоговой сообщили, что в Украине с 1 июля повысится прожиточный минимум, в связи с чем увеличится и сумма некоторых социальных выплат.
Так прожиточный минимум составит:
В следующий раз прожиточный минимум увеличится 1 декабря и составит 2189 гривен.
Размер минимальной зарплаты за месяц, который на данный момент составляет 4723 грн, не будет меняться в течение всего 2020 года.