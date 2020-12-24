Крупный бизнес Харьковщины перечислил почти полмиллиарда гривен на нужды армии

За 11 месяцев 2020 года предприятия, уплатили в государственный бюджет 488 млн. грн. военного сбора.

Об этом сообщили в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Как отметила и.о. начальника Северного управления Татьяна Самойленко, индикативный показатель выполнен на 101,2%. Дополнительно на нужды армии поступило 5,6 млн. грн.

Наблюдается увеличение поступлений этого сбора по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 9,5 млн. грн., или на 2%.

В частности, в ноябре 2020 года от крупного бизнеса поступило 44,2 млн. грн. военного сбора, что на 5,7% превышает индикативный показатель и на 2,9% превышает уплату ноября прошлого года.

Также в управлении уведомили, что согласно изменениям, внесенным Законом Украины в Налоговый кодекс Украины, с 1 января 2021 года вступает в силу новая редакция определения дивидендов:

Дивиденды – платеж, который осуществляет юрлицо, в т. ч. эмитент корпоративных прав, инвестиционных сертификатов или других ценных бумаг в пользу владельца таких корпоративных прав, инвестиционных сертификатов и других ценных бумаг, удостоверяющих право собственности инвестора на долю (пай) в имуществе (активах) эмитента, в связи с распределением части его прибыли, рассчитанной по правилам бухучета.

Так для целей налогообложения к дивидендам приравнивается также:

– платеж в денежной или неденежной форме, который осуществляет юрлицо в пользу учредителя и/или участника в связи с распределением чистой прибыли (её части);

– суммы доходов в виде платежей за ценные бумаги (корпоративные права), которые выплачиваются в пользу нерезидента в контролируемых операциях сверх суммы, которая соответствует принципу "вытянутой руки";

– стоимость товаров (работ, услуг), кроме ценных бумаг и деривативов), которые приобретаются у нерезидента в контролируемых операциях сверх суммы, которая соответствует принципу "вытянутой руки";

– сумма занижения стоимости товаров (работ, услуг), которые продаются нерезиденту в контролируемых операциях по сравнению с суммой, которая соответствует принципу "вытянутой руки";

– выплата в денежной или неденежной форме, которую осуществляет юрлицо в пользу учредителя и/или участника – нерезидента Украины в связи с уменьшением уставного капитала, выкупом юрлицом корпоративных прав в своем уставном капитале, выходом участника из состава хоз. общества или другой аналогичной операции между юрлицом и ее участником, в размере, который приводит к уменьшению нераспределенной прибыли юрлица.