Крупный бизнес Харьковщины перечислил в госбюджет более 3 миллиардов гривен

За два месяца 2020 года в Общий фонд государственного бюджета от крупного бизнеса поступило 3 263 млн грн. Это на 64,5 млн грн, или на 2% превышает поступление за два месяца 2019 года, сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Так, в государственный бюджет поступило: 1 612 млн грн налога на добавленную стоимость из произведенных в Украине товаров; 1 192 млн грн акцизного налога; 283 млн грн налога на прибыль предприятий; 84 млн грн налога на доходы физических лиц.

В частности, в феврале 2020 года крупный бизнес уплатил в Общий фонд государственного бюджета 1 640 млн грн налогов, в т.ч. 794,2 млн грн акцизного налога, 525,4 млн грн налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, 228,5 млн грн налога на прибыль, 42 млн грн налога на доходы физических лиц и прочее.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что начиная с 19 апреля 2020 года, согласно действующему в Украине Законодательству для всех подакцизных товаров в фискальных кассовых чеках надо будет указывать код товарной подкатегории согласно УКТ ВЭД.

К подакцизным товарам относятся:

- спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво (кроме кваса "живого" брожения);

- табачные изделия, табак и его промышленные заменители;

- топливо;

- автомобили легковые, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 лиц и больше, транспортные средства для перевозки грузов;

- электрическая энергия.