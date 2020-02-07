Крупный бизнес Харьковщины перечислил в госбюджет более полутора миллиардов гривен

В январе 2020 года крупными плательщиками в Общий фонд государственного бюджета было перечислено 1,6 млрд грн налогов.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Среди основных бюджетоформирующих налогов в государственный бюджет поступило:

1 086 млн грн налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров;

397 млн грн акцизного налога с произведенных и ввезенных подакцизных товаров;

55 млн грн налога на прибыль предприятий;

42 млн грн налога на доходы физических лиц.

Кроме того, в ведомстве сообщили об изменениях в форме и порядке заполнения декларации по НДС, которые вступили в силу с 1 января 2020 года, а именно:

– объемы операций по приобретению товаров/услуг на таможенной территории Украины у неплательщиков НДС, необоротных активов (без НДС), использованные в операциях, освобожденных от обложения НДС, не нужно учитывать при расчете суммы налоговых льгот в приложении Д6;

– по операциям, облагаемым по нулевой ставке налога или по ставке 7 %, сумма налоговых льгот не рассчитывается и соответственно в приложении Д6 не отражается;

– расчет суммы налоговых льгот по НДС за отчетный (налоговый) период осуществляется без нарастающего итога с начала отчетного года;

– сумма налоговых льгот по НДС исчисляется в том отчетном (налоговом) периоде, в котором осуществлены операции, освобожденные от обложения НДС;

– неплательщикам НДС предоставлена возможность откорректировать задекларированные налоговые обязательства по НДС, начисленные получателем услуг – неплательщиком НДС, которые поставляются нерезидентами, в т. ч. их постоянными представительствами, не зарегистрированными налогоплательщиками, на таможенной территории Украины.

Такая корректировка производится с учетом сроков, установленных ст. 102 НКУ, пояснили в налоговой службе.