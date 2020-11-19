Крупный бизнес Харьковщины перечислил в местный бюджет более 2 миллиардов гривен

На Харьковщине за 10 месяцев 2020 г. крупные плательщики налогов перечислили в местный бюджет 2 млрд. 125 млн. грн. (в т.ч. в октябре - 198 млн. грн.).

Об этом сообщили в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Как отмечается, это на 197 млн. грн., или на 10,2% превышает индикативный показатель.

Начальник управления Галиина Феденко отметила, что наиболее весомым источником наполнения местного бюджета стали:

налог на доходы физических лиц – 1 251 млн. грн.;

земельный налог - 377 млн. грн.;

налог на прибыль предприятий - 323 млн. грн.;

акцизный налог на розничную торговлю подакцизными товарами - 111 млн. грн.;

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - 38 млн. грн.