Крупный бизнес Харьковщины перечислил в поддержку социальных программ более 1,6 млрд грн

За первый квартал 2020 года крупные предприятия Харьковщины заплатили 1 652 млрд грн единого социального взноса. Индикативный показатель выполнен на 102,5%. Дополнительно на специальный счет казначейства поступило 40,6 млн грн.

Об этом сообщила начальник Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГНС Галина Феденко, передает пресс-служба ГНС в Харьковской области.

Наблюдается увеличение поступлений этого взноса по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 123,3 млн грн, или на 8,1 %.

В частности, в марте текущего года от большого бизнеса поступило 563,3 млн грн единого социального взноса, что на 61,1 млн грн, или на 12,5% больше прошлогоднего показателя.

Также в ведомстве обратили внимание, что Закон Украины от 17.03.20 № 533-IX дополнен пунктом, согласно которому временно штрафные санкции, определенные частью одиннадцатой ст. 25 Закона №2464, не применяются за следующие нарушения, допущенные в периодах с 01 по 31 марта, с 01 по 30 апреля и с 01 по 31 мая 2020 года:

- несвоевременная уплата (несвоевременное перечисление) единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее - единый взнос);

- неполная уплата или несвоевременная уплата суммы единого взноса одновременно с выдачей сумм выплат, на которые начисляется единый взнос (авансовых платежей);

- несвоевременное представление отчетности, предусмотренной Законом №2464, в контролирующие органы.

При этом также не применяются положения абзацев второго и третьего п. 7 части одиннадцатой ст. 25 Закона №2464 относительно нарушений в периоды с 01 по 31 марта, с 01 по 30 апреля и с 01 по 31 мая 2020 года, согласно которым непредоставление, несвоевременное представление отчетности плательщиком единого взноса, к которому на протяжении года был применен штраф за такое нарушение в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое такое нарушение, влечет за собой наложение штрафа в размере 60 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, согласно п. 9-11. 2. разд. VIII Закона №2464 на протяжении периодов с 01 по 31 марта, с 01 по 30 апреля и с 01 по 31 мая 2020 года плательщикам единого взноса не начисляется пеня, а начисленная пеня за эти периоды подлежит списанию.