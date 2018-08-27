Крупный бизнес Харьковщины уплатил более 2 миллиардов гривен ЕСВ

27 августа 2018 г. 14:34
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За 7 месяцев 2018 года плательщики, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, уплатили более 2 млрд. грн. единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

Как отметила начальник Харьковского управления Галина Феденко, это на 238 млн. грн. или на 13,5% превышает поступления аналогичного периода в прошлом году.

В частности, в июле текущего года крупный бизнес уплатил 305 млн. грн. единого взноса.

Это на 39 млн. грн. или на 14,6% превышает поступления за июль 2017 года.

 

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