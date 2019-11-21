Крупный бизнес Харьковщины увеличил поступления ЕСВ

21 ноября 2019 г. 8:40
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За январь-октябрь 2019 года крупными предприятиями Харьковщины на поддержку социальных программ направлено 5,2 млрд грн единого социального взноса. 

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ДНС. 

Наблюдается увеличение поступлений этого взноса по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 690 млн грн, или на 15,2%, отметили в налоговой.

В частности, на протяжении октября текущего года крупный бизнес уплатил 522,7 млн грн единого взноса, что на 79 млн грн, или на 17,8% больше поступлений ЕВС за октябрь в прошлом году.

Также в Управлении сообщили, что с 1 ноября действует новый механизм возврата плательщикам налогов ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени, которым  предусмотрено внедрение единой автоматизированной системы создания, подписания, согласования электронных документов, их передачи, получения, обработки с использованием квалифицированной электронной подписи.

Однако для возврата ошибочно и/или излишне уплаченных сумм единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование остался отдельный Порядок зачисления в счет будущих платежей единого взноса.

 

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