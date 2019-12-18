Крупный бизнес Харьковщины увеличил поступления ЕСВ

За 11 месяцев 2019 года крупные предприятиями Харьковщины заплатили 5,7 млрд грн единого социального взноса.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

По данным налоговиков, наблюдается увеличение поступлений этого взноса по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 715,5 млн грн, или на 14,2%.

В частности, в ноябре текущего года крупный бизнес уплатил 525 млн грн единого взноса, что на 25 млн грн, или на 5% больше поступлений ноября прошлого года.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что по закону о страховании работодатели, использующие труд других лиц на условиях трудового договора (контракта) или по гражданско-правовому договору (кроме ГПД, заключенного с физическим лицом - предпринимателем) платят единый взнос за наемных работников из суммы, начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, которые включают основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, которые определяются согласно Закону Украины «Об оплате труда», и сумм вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (услуг) по ГПД .

Вместе с тем, частью первой ст. 10 этого Закона определено, что граждане Украины, которые работают или постоянно проживают за пределами Украины, имеют право на добровольную уплату единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование.