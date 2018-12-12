Крупный бизнес Харьковщины увеличил уплату ЕСВ

Более 3,2 миллиардов гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование перечислили крупные предприятия Харьковщины за 11 месяцев 2018 года.

Об этом сообщили в Харьковсом управлении Офиса крупных плательщиков налогов.

Как отметила начальник Харьковского управления Галина Феденко, это на 366 млн. грн., или на 12,8% превышает поступления аналогичного периода прошлого года.

В частности, в ноябре текущего года крупный бизнес уплатил 312,3 млн. грн. единого взноса, что на 16,4 млн. грн., или на 5,5% превышает поступления октября текущего года и на 12,7 млн. грн., или на 4,2%, превышает поступления ноября прошлого года.

Начальник Харьковского управления напомнила, что плательщики единого взноса обязаны своевременно и в полном объеме начислить и платить единый взнос независимо от своего финансового состояния.

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 1 Закона №2464 суммы ЕСВ, своевременно не начисленные и/или не уплаченные в сроки, установленные этим законом, являются недоимкой.

А в соответствии с п.16 ст.24 этого закона, срок давности относительно начисления, применения и взыскания сумм недоимки, штрафов и пени не применяется.

Таким образом к плательщикам, которые не исполнили обязанности относительно начисления, исчисления и уплаты ЄСВ, применяются меры воздействия и взыскания.

Но наряду с проблемой несвоевременной уплаты ЄСВ существует еще более актуальная проблема, связанная с определением страхового (пенсионного) стажа, который начисляется по данным персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах Госреестра общеобязательного государственного социального страхования.

ЕСВ платится за каждое застрахованное лицо (работающего гражданина), и в случае несвоевременной уплаты ЕСВ наряду с недоимкой, ответственность за погашение которой возлагается на работодателя, застрахованным лицам не начисляется страховой стаж для начисления пенсии.