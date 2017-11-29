Крупный бизнес уплатил в бюджет почти 10 миллиардов акцизного налога

За десять месяцев 2017 года производителями подакцизной продукции алкогольной и табачной отрасли, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, в государственный бюджет было уплачено почти 9,8 млрд. грн. акцизного налога. Также в бюджет поступило 114,4 млн. грн. акцизного налога с ввезенных в Украину подакцизных товаров. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года платежи по акцизному налогу выросли на 1,6 млрд. грн., или на 20%.

В общей сумме акцизного налога почти 9,7 млрд. грн. составляет акцизный налог с произведенных в Украине табачных изделий, 91 млн. грн. - акцизный налог с произведенной ликероводочной продукции, 172 млн. грн. - акцизный налог с произведенного пива и винодельческой продукции и прочее.

Только в течение октября 2017 года инспекцией в государственный бюджет было собрано почти 1,2 млрд. грн. акцизного налога, что на 23,2% превышает показатель октября прошлого года.

В управлении напомнили, что с 20 октября 2017 вступил в силу приказ Министерства финансов от 21.08.2017 г. № 708, которым внесены изменения в Порядок работы налоговых постов, установленных на предприятиях субъектов хозяйствования, использующих легкие и тяжелые дистилляты по нулевой ставке акцизного налога или ввезенные на таможенную территорию Украины без уплаты акцизного налога для производства этилена.

Также вступил в силу приказ Министерства финансов от 21.08.2017 г. № 709, которым внесены изменения в формы Справки о целевом использовании легких и тяжелых дистиллятов в качестве сырья в производстве этилена, Справки об уплате суммы акцизного налога, рассчитанной по ставкам на готовую продукцию, и Журнала учета погашения налоговых векселей.

