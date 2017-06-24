Крупный бизнес уплатил в местный бюджет 485 миллионов гривен

24 июня 2017 г. 13:18
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За пять месяцев 2017 года поступления в местный бюджет от крупных плательщиков, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, составили 485 млн. грн., которые будут направлены на потребности бюджетной сферы и социальные программы. По словам начальника Харьковского управления Галины Феденко, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уплата в местную казну выросла почти на 80 млн. грн.

Прирост поступлений в местный бюджет произошел по таким основным налогам:

на 17,5% повысилась уплата налога с доходов физических лиц,
на 43,4% увеличилась уплата налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка,
в 1,8 раз возросли поступления платы за землю,
почти в 1,6 раз увеличилась уплата транспортного налога.

Только на протяжении мая текущего года в местный бюджет поступило 112 млн. грн. платежей, что на 21,3 млн. грн., или на 123,5% превышает уплату за май прошлого года.

Наиболее весомый вклад в местную казну обеспечили КП «Харьковские тепловые сети», ООО «Плариум Юкрейн», ПАО «Турбоатом», КП «Харьковоблэнерго», ПАО «Свет шахтера».

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