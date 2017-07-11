Крупный бизнес в первом полугодии уплатил в бюджет 9,7 миллиардов гривен

Именно такую сумму налогов и сборов (с учетом единого социального взноса) уплатили в бюджеты всех уровней плательщики Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

Как проинформировала начальник управления Галина Феденко, крупным бизнесом в государственный бюджет в течение шести месяцев 2017 года направлено почти 8 млрд. грн. Из них 5,4 млрд. грн. составляет акцизный налог (на 5,3% больше поступлений за І полугодие прошлого года), 2 млрд. грн. - налог на добавленную стоимость с произведенных на Украине товаров (на 24,1% больше поступлений за І полугодие прошлого года), 181 млн. грн. - налог на прибыль предприятий, 225 млн. грн. - налог на доходы физических лиц в части, которая платится в Государственный бюджет (на 24,1% больше поступлений за І полугодие прошлого года), и прочее.

Только на протяжении июня этого года в государственный бюджет собрано более 755 млн. грн., в т.ч. 538 млн. грн. акцизного налога, 334 млн. грн. налога на добавленную стоимость с произведенных на Украине товаров, 42 млн. грн. налога на доходы физических лиц в части, которая платится в Государственный бюджет, и прочее.

Начальник Харьковского управления особенно отметила вклад в Государственный бюджет таких предприятий, как ЧАО «Филип Моррис Украина», ПАО «Турбоатом», КП «Харьковские тепловые сети», ПАО «Харьковская ТЕЦ-5», ЧАО «Артвайнери».