Крупный бизнес за 9 месяцев направил в Государственный бюджет 12,8 миллиардов

20 октября 2017 г. 11:53
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Такую сумму налогов и сборов в течение января-сентября 2017 г. уплатили в Государственный бюджет предприятия, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

Как проинформировала начальник управления Галина Феденко, за 9 месяцев в бюджет государства поступило:

8 млрд. 760 млн. грн. акцизного налога с произведенных на Украине подакцизных товаров, что на 19,5% больше поступлений за 9 месяцев прошлого года;
3 млрд. 64,5 млн. грн. налога на добавленную стоимость с произведенных на Украине товаров, что на 28% больше прошлогодних поступлений;
517,5 млн. грн. налога на прибыль предприятий,
342 млн. грн. налога на доходы физических лиц в части, которая платится в Государственный бюджет (на 15,1% больше прошлогодних поступлений), и прочее.

Только на протяжении сентября этого года в государственный бюджет собрано более 1 млрд. 558 млн. грн., в т.ч. 1 млрд. 97 млн. грн. акцизного налога, 401,6 млн. грн. налога на добавленную стоимость с произведенных на Украине товаров, 40 млн. грн. налога на доходы физических лиц в части, которая платится в Государственный бюджет, и прочее.

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