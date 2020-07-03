Купить плиты ХДФ в Харькове: особенности выбора материала®

Что вы знаете о панелях ХДФ? Это подвид ДВП, по-английски — HDF, аббревиатура, означающая High Density Fiberboard или высокоплотная древесно-волокнистая плита.
Базовым материалом для такой панели служит стружка из дерева, которую вырабатывают при санитарной вырубке лесов. Измельченное сырье прессуют до мелких волокон, под высокотемпературным давлением его смешивают с органическими веществами, обладающими вяжущими свойствами.
В итоге получается экологичный прочный лист толщиной от 2,5 до 6 мм. Стандартный формат плиты — 2,5 м на 2,8 м или 2,07 м на 2,8 м. Плотность — до 1 000 килограмм на метр кубический. Вы можете купить ХДФ в «ВиЯр» в любом количестве. Компания ВиЯр поставляет лист ДВП (ХДФ) в Харькове по лучшим ценам.
Материал выпускают в категориях:
Чтобы сформировать поверхность пола из панелей HDF, нужно предварительно выравнять деревянный пол шпаклевкой, заменить поврежденные доски новыми, застелить пол рулонной изоляцией, на пленку уложить листы ХДФ, а швы зашпаклевать. Плиты прикрепить шурупами к старому покрытию. Чтобы шляпки шурупов не торчали над поверхностью, делают углубления под крепежными головками, затем стелят покрытие — ковролин, линолеум или ламинированный паркет.
Плита повышенной плотности обладает преимуществами:
Однако материал необходимо оберегать от продолжительного контакта с влажной поверхностью. При возгорании выделяет вредные вещества.
Интернет-магазин «ВиЯр» предлагает широкий ассортимент панелей ХДФ в Харькове толщиной от 2,5 миллиметров. Компания наладила прямые поставки от ведущих производителей Кроноспан, Pfleiderer (Польша) и др. Сделать заказ можно за наличные и по безналу, ежедневно в рабочее время — с 9 до 18 часов. Организована доставка по всей Украине. Онлайн-конструктор позволяет определить, сколько метров квадратных и листов материала вам понадобится для элементов мебели, конструкции пола, стены и т.д. Опытные менеджеры подскажут, какой материал выбрать по выгодной цене. Можете с ними связаться по телефону, указанному на сайте, или оставить контакты через форму обратной связи.