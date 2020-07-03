Купить плиты ХДФ в Харькове: особенности выбора материала®

Что вы знаете о панелях ХДФ? Это подвид ДВП, по-английски — HDF, аббревиатура, означающая High Density Fiberboard или высокоплотная древесно-волокнистая плита.

Особенности ХДФ

Базовым материалом для такой панели служит стружка из дерева, которую вырабатывают при санитарной вырубке лесов. Измельченное сырье прессуют до мелких волокон, под высокотемпературным давлением его смешивают с органическими веществами, обладающими вяжущими свойствами.

В итоге получается экологичный прочный лист толщиной от 2,5 до 6 мм. Стандартный формат плиты — 2,5 м на 2,8 м или 2,07 м на 2,8 м. Плотность — до 1 000 килограмм на метр кубический. Вы можете купить ХДФ в «ВиЯр» в любом количестве. Компания ВиЯр поставляет лист ДВП (ХДФ) в Харькове по лучшим ценам.

Выбор разновидности плит ХДФ

Материал выпускают в категориях:

шлифованная серия — панель нуждается после шлифовки в покраске, покрытии лаком, применяют для монтажа финишного покрытия пола или выравнивания черновой поверхности пола;

декоративная линейка HDF — панели покрывают несколькими слоями цветных дисперсионных лаков. Особая технология нанесения изображений делает поверхность похожей на ценную древесину, благодаря чему отделка придает помещению изысканность, благородство;

ЛХДФ — основа паркетной доски, отделка межкомнатных дверей, акценты на стенку, фартуки кухонной мебели.

Чтобы сформировать поверхность пола из панелей HDF, нужно предварительно выравнять деревянный пол шпаклевкой, заменить поврежденные доски новыми, застелить пол рулонной изоляцией, на пленку уложить листы ХДФ, а швы зашпаклевать. Плиты прикрепить шурупами к старому покрытию. Чтобы шляпки шурупов не торчали над поверхностью, делают углубления под крепежными головками, затем стелят покрытие — ковролин, линолеум или ламинированный паркет.

Достоинства материала

Плита повышенной плотности обладает преимуществами:

продолжительный срок службы;

стойкость к износу, повышенной влаге, агрессивной среде;

доступные цены на плиты ХДФ в Харькове;

простота обработки инструментами;

эксплуатационные параметры приближены к натуральной древесине;

экологичность.

Однако материал необходимо оберегать от продолжительного контакта с влажной поверхностью. При возгорании выделяет вредные вещества.

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Интернет-магазин «ВиЯр» предлагает широкий ассортимент панелей ХДФ в Харькове толщиной от 2,5 миллиметров. Компания наладила прямые поставки от ведущих производителей Кроноспан, Pfleiderer (Польша) и др. Сделать заказ можно за наличные и по безналу, ежедневно в рабочее время — с 9 до 18 часов. Организована доставка по всей Украине. Онлайн-конструктор позволяет определить, сколько метров квадратных и листов материала вам понадобится для элементов мебели, конструкции пола, стены и т.д. Опытные менеджеры подскажут, какой материал выбрать по выгодной цене. Можете с ними связаться по телефону, указанному на сайте, или оставить контакты через форму обратной связи.