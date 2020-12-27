Курс биткоина превысил 27 тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина впервые преодолела рубеж в 27 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk утром в воскресенье, 27 декабря.

На пике цена поднялась до $27 250. За последние 24 часа биткоин подорожал на 9,94%.

Сейчас общая стоимость рыночной капитализации биткоина равняется свыше $506 млрд. Рост за сутки составил более $43 млрд. Его доля занимает более 60% всего глобального рынка криптовалют.

Напомним, 16 декабря цена биткоина установила исторический рекорд, превысив 20 тысяч долларов.

Стоимость криптовалюты резко выросла в последние месяцы. Еще в начале октября биткоин стоил около 11 тысяч долларов. С начала года криптовалюта подорожала в три раза на фоне активного притока институциональных инвесторов в криптовалюты.

По данным аналитиков рынка, аппетит к рискованным активам, которые являются криптовалюты, поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы США и центробанков других стран, а также растущие ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря вакцинам.